Kız kavgası cinayetle bitti

Karabük'te, KARDEMİR'de işçi olarak çalışan Fatih Sivri (38), önceki gece, kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu S.Ö. ile Göktürkler Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, S.Ö., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Fatih Sivri'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Sivri, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı.