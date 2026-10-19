Kız kavgasında canından oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi'nde önceki gece 22.00 sıralarında 4 arkadaş arasında kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada; 18 yaşındaki Yunus Emre U., 20 yaşındaki Emirhan D., 16 yaşındaki Ensar Galip A. ve 18 yaşındaki Emre Acar'ı bıçakladı. Yaralı 3 genç, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE YAKALANDI

Olayın şüphelisi Yunus Emre U., bıçakladığı arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek amacıyla başka bir araçla hastaneye geldi. Hastanede polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin itirafta bulunmasının ardından, suç aleti bıçak hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbinden bıçak darbesi alan ve durumu ağır olan 18 yaşındaki Emre Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlının ifadesinde, "Bir anlık öfkeyle elimdeki bıçağı sağa sola salladım. İsteyerek yapmadım" diyerek pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus Emre U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.