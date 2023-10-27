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Giriş Tarihi: 27.10.2023 04:33

Kız Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı

Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Ay-Yıldız ile ışıklandırıldı. Işık gösterisi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi

DHA
Kız Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı

İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi'ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılına özel '100' sayısıyla ışıklandırıldı. Işık gösterisi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

'ANKARA'DAN GELİYORUZ'

Kız Kulesi'ni izlemeye gelen Hasan Uzun, "Arkadaşımla Ankara'dan geliyoruz. Tüm Türk milletini Anıtkabir'e davet ediyoruz 29 Ekim'de inşallah. Daha güzel bir görüntü ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bizim için sürpriz oldu ve güzel olduğunu düşünüyorum" dedi.

'TÜRK BAYRAĞI HER YERDE GÜZEL'

Eray İmer, "Güzel olmuş Türk bayrağının olduğu her yer gerçekten çok güzel. Önemli olan Marmara Denizi'nin ortasında Kız Kulesi'nde Türk bayrağının olması değil, Türk bayrağının her yerde güzel durması" şeklinde konuştu.

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Kız Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı
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