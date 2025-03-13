Kız meselesi canından etmişti! 19 yaşındaki Alperen’i katleden cani tutuklandı!

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen Karaca (19) ve Enes Ali H. (19) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Telefon konuşmasıyla başlayan sözlü tartışmanın ardından ortak buluşma noktası belirledi. Yanlarına arkadaşlarını da alan gençler, Çamlık Parkı'nda buluştu. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Olay yerine yanında bıçakla gelen Enes Ali H., Alperen Karaca'yı bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Alperen Karaca kaldırıldığı hastanede doktorların yoğun müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.