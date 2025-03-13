Kız meselesi canından etmişti! 19 yaşındaki Alperen’i katleden cani tutuklandı!

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı incelemeler ve çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçan Enes Ali H. yakalandı. Karakolda ki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan Enes Ali H. cezaevine gönderildi.