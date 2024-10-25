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Giriş Tarihi: 25.10.2024 14:31 Son Güncelleme: 25.10.2024 14:33

Kız meselesi kanlı bitti: Mehmet Eren Parlak'ı okulda ders sırasında öldürdü!

Karaman'da meydana gelen korkunç olayda A.G. kız meselesi yüzünden tartıştığı Mehmet Eren Parlak'ı okulda ders sırasında vurarak öldürdü. İşte detaylar...

DHA
Kız meselesi kanlı bitti: Mehmet Eren Parlak’ı okulda ders sırasında öldürdü!

Karaman'da meydana gelen korkunç olayda Vali Hakkı Teke Spor Lisesi 11-B sınıfı öğrencisi A.G.'nin, 11-A sınıfı öğrencisi Mehmet Eren Parlak'ı, aralarındaki kız meselesi nedeniyle iki sınıfın spor salonundaki voleybol sahasında, ortak ders sırasında, öğretmen ve öğrencilerin gözü önünde vurduğu belirlendi. A.G.'nin yanında getirdiği tabancanın, yıllık izinde olan Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dayısının beylik tabancası olduğu belirlendi. Dayısının da ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği bildirildi. Öldürülen Mehmet Eren'in, devlet koruması altında olduğu ve Karaman Sevgi Evleri'nde kaldığı öğrenildi.

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Kız meselesi kanlı bitti: Mehmet Eren Parlak'ı okulda ders sırasında öldürdü!
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