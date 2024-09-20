Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 18 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan iki grup genç arasında çıkan kavgada 18 yaşındaki Batuhan Kolsuz, bıçaklanarak hayatını kaybetti

DARP EDİLDİ VE BIÇAKLANDI

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Kolsuz (18), arkadaşlarıyla gezerken, hemzemin geçidinde daha önce aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan grupla karşılaştı. Grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmada Kolsuz, darbedildikten sonra bıçaklandı. Genç adam, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheliler olaydan kaçtı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kolsuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kolsuz, hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgaya karıştığı belirlenen 11 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.