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Giriş Tarihi: 13.12.2023 13:11

Kız meselesi yüzünden silahlı 5 kişi araca pusu atmıştı

Ankara’da kız meselesi yüzünden 1 hafta önce iki grup arasında çıkan kavganın hesaplaşması kanlı bitmiş, bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralan K.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırının şüphelisi 9 kişi yakalanırken, gözaltına alınan şüphelilerden 7’si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kız meselesi yüzünden silahlı 5 kişi araca pusu atmıştı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi 3028. Caddesinde otomobil içerisinde bulunan K.A. (22), G.F.A.( 23) ile T.A. (22) kız meselesi yüzünden husumetli oldukları 5 kişi tarafından pusuya düşürülmüş, aracın içerisinde bulunan kişilere silahlarla ateş açan grup olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. Araç içerisinde ağır yaralanan K.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda saldırıda hayatını kaybeden K.A.'nın adının 05 Aralık'ta meydana gelen kasten yaralama olayında adının geçtiğini, S.Y. isimli şahsın, eski kız arkadaş konusu yüzünden husumetli olduğu K.A. ile yanındaki arkadaşlarının kendisini darp ettiğine yönelik ifade verdiğini belirledi. Bundan yola çıkan ekipler, iki olayın birbiri ile bağlantılı olduğunu belirledi.

Olayın şüphelileri olan M.S.Ş., S.Y., N.Y., Y.Y., U.Y., Ok.Y., K.D., F.U. ve O.Y. isimli şahıslar yürürürlen titiz çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde yakalandı. Yapılan aramalar neticesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet 9 mm ve 2 adet 7.65 mm tabanca ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden F.U. ve O.Y. ifade sonrası savcılıkça serbest bırakılırken, M.S.Ş., S.Y., N.Y., Y.Y., U.Y., Ok.Y., K.D. isimli 7 şüpheli gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kız meselesi yüzünden silahlı 5 kişi araca pusu atmıştı
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