Haberler Yaşam Haberleri Kız meselesinden çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 14.9.2023 18:16 Son Güncelleme: 14.9.2023 18:36

Kız meselesinden çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Adana’da kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup yolda karşılaşınca kan aktı. Silahlar konuştuğu çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kız meselesinden çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da kız meselesi yüzünden husumetli olduğu kişilerle yolda karşılaşan A.Y., bir kişiyi öldürdü bir kişiyi ağır yaraladı. Polis, katil zanlısı A.Y.'yi gözaltına aldı.

PLAKASIZ MOTOSİKLET

Olay merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Jandarma Er Mustafa Gökdal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Berat Çetiner (25) ile Teymen Cantürk (23) plakasız motosikletle seyir halindeyken, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan A.Y. ile karşılaştı. Yaya olan A.Y., motosiklet üzerinden kendisine ateş edildiğini görünce tabancayla karşılık verdi.

KAFASINDAN VURULDU

Çıkan silahlı çatışmada Berat Çetiner başından Teymen Cantürk'te vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanır. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yara almayan A.Y. polis tarafından yakalayarak gözaltına alınırken sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Berat Çetiner yaşamını yitirdi, Teymen Cantürk ise ameliyata alındı. Cinayet zanlısı A.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kız meselesinden çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
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