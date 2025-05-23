Kız öğrenci yurdunda yangın! Bina tahliye edildi

İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde üniversite öğrencilerinin kaldığı 2 bin 500 kişilik yurdun giriş katındaki bir bölmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın giriş katını ve üst katları duman sarması nedeniyle yurttaki öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bir süre yurtta duman tahliyesi yapıldı.

Yaklaşık yarım saat süren duman tahliyesi süresince kız öğrenciler yurt bahçesinde bekletildi.

Yangında dumandan etkilenen olmazken, panik yapan bazı öğrencileri yurt görevlileri sakinleştirdi.