‘Kızamığa bağlı ölüm iddiaları asılsız’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde çocuklarda kızamığa bağlı ölümlerin meydene geldiğine dair iddialar üzerine açıklama yaptı:Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değildir. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/ AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliğidir. Hasta 2015 doğumlu, yabancı uyrukludur.Ülkemizde kızamık hastalığı tamamen kontrol altına alındı. Son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurtdışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir. Sağlık çalışanlarımızın çabaları sonucunda çocuklarımızın KKK-I aşı kapsayıcılığının ülke genelinde yüzde 95'in üzerinde tutulması sağlanmıştır. Türkiye'de bulunan yabancılar içinse ayrı aşı kapsayıcılığı hesaplanmaktadır. Bu oran KKK aşısı için yüzde 87 ile 92 arasında seyretmektedir.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kızamık vakalarında artış olması üzerine temaslılar tespit edilmekte, kuluçka süresi boyunca izlenmektedir. Eksik aşılı olan tüm çocukların ivedilikle aşılaması yapılmaktadır.