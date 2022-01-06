Haberler Yaşam Haberleri Kızgın ateşten altın çaldı! 11 çeyreği çalan hırsız yakalandı
Giriş Tarihi: 6.1.2022 09:43 Son Güncelleme: 6.1.2022 10:02

Kızgın ateşten altın çaldı! 11 çeyreği çalan hırsız yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kızgın ateşten altın çaldı! 11 çeyreği çalan hırsız yakalandı

İstanbul Şişli'de bir kuyumcuya giren hırsız henüz kulp takılma işlemi yapılan 11 çeyrek altını elinin yanması pahasına çalarak kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri o pişkin hırsızı gözaltına aldı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde perşembe günü bir kuyumcuya giren şüpheli, içeride bulunanlarla konuşurken el çabukluğu ile henüz daha kızgın ateşte kulp takılma işlemi yapılan 11 çeyrek altın alarak uzaklaştı. Altınların eksik olduğunu anlayan kuyumcu, kamera kayıtlarını izleyince soyulduğunu anladı. Polise giderek şikayetçi oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelinin K.A olduğunu tespit etti. Şüpheli Tarlabaşın'nda kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. K.A altınları Kapalı Çarşı'da bozdurduğunu ve paranın bir kısmını harcadığını söyledi. Polis, şüphelinin üzerindeki 8 bin 990 liraya el koyarak Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsız kaşla göz arasında 11 adet çeyrek altın çaldı | Video

KIZGIN ATEŞTEKİ ALTINLARI BÖYLE ÇALDI

Kuyumcudan altın çalan şüphelinin hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kuyumcuda bir süre sohbet eden şüpheli, içeridekilerin bir anlık dalgınlığıyla masada bulunan altınları el çabukluğu ile alarak uzaklaşıyor. Elinin yanmasına aldırış etmeyen hırsızın rahat tavırlarla sigara içmesi de dikkat çekti.

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Kızgın ateşten altın çaldı! 11 çeyreği çalan hırsız yakalandı
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