Kızgın ateşten altın çaldı! 11 çeyreği çalan hırsız yakalandı

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde perşembe günü bir kuyumcuya giren şüpheli, içeride bulunanlarla konuşurken el çabukluğu ile henüz daha kızgın ateşte kulp takılma işlemi yapılan 11 çeyrek altın alarak uzaklaştı. Altınların eksik olduğunu anlayan kuyumcu, kamera kayıtlarını izleyince soyulduğunu anladı. Polise giderek şikayetçi oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelinin K.A olduğunu tespit etti. Şüpheli Tarlabaşın'nda kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alındı. K.A altınları Kapalı Çarşı'da bozdurduğunu ve paranın bir kısmını harcadığını söyledi. Polis, şüphelinin üzerindeki 8 bin 990 liraya el koyarak Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsız kaşla göz arasında 11 adet çeyrek altın çaldı | Video

KIZGIN ATEŞTEKİ ALTINLARI BÖYLE ÇALDI



Kuyumcudan altın çalan şüphelinin hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kuyumcuda bir süre sohbet eden şüpheli, içeridekilerin bir anlık dalgınlığıyla masada bulunan altınları el çabukluğu ile alarak uzaklaşıyor. Elinin yanmasına aldırış etmeyen hırsızın rahat tavırlarla sigara içmesi de dikkat çekti.