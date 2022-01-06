Hırsız kaşla göz arasında 11 adet çeyrek altın çaldı | Video

Şişli'de bir kuyumcuya giren hırsız, tezgahların dalgınlığından yaralanarak yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaldığı otelde şafak baskınıyla kıskıvrak yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.