Kızı ile tehdit edildi 158 bin lira dolandırıldı

Olay; Devrekani ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir kişi, telefon ile Devrekani ilçe merkezinde ikamet eden H.A.'yı arayarak kızının yasadışı işlere bulaştığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan H.A., telefondaki sözde savcıya ne yapması gerektiğini sordu.

Dolandırıcıların tuzağına düşen H.A., sözde savcının verdiği hesap numarasına para yatırmak için evdeki altınları da alarak ilk etapta ilçede bulunan kuyumcuya gitti. Kuyumcunun 'dolandırılıyorsun, bu altınları ben bozmam' demesine aldırış etmeyen H.A., ilçede bulunan başka bir kuyumcuda altınları bozdurdu. Paralarla birlikte bankaya giden H.A., kendisine verilen hesap numarasına ilk etapta 80 bin lira para yatırdı. Bir süre sonra tekrar aranan H.A., kendisinden tekrar para istenilmesi üzerine ikinci kez 78 bin 100 TL daha verilen hesaba para yatırdı.

Babasının dolandırıcıların kurbanı olduğunu öğrenen kızları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Dolandırıldığını anlayan H.A., vakit kaybetmeden Devrekani İlçe Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, ikinci kez gönderilen 78 bin 100 TL paraya bloke koydurdu.

H.A., kendisini telefonla dolandıran ve kızı ile tehdit eden şahıstan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.