Kızılay, depremzedeler için geliştirdiği nakdi destek modeli "BİZ"i hayata geçirdi

İhtiyaç sahibi aileler SMS'le yatırılan miktar hakkında bilgilendirilip, desteği tek seferde T.C. kimlik numaralarıyla Halkbank üzerinden çekebiliyor. Nakdi yardımla ilgili hareketlerin takibi de Kızılaykart platformu üzerinden gerçekleşiyor.

Yararlanıcıların belirlenmesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının deprem öncesinde sağladığı sosyal yardımlardan yararlanan ve deprem bölgesinde ikamet eden en fazla ihtiyaç sahibi durumundaki kişilerin verisi temin edildi.

AFAD'ın kriterlerine göre, bina hasar durumu "orta ve üstü" olarak belirlenen haneler, Bakanlığın verileri ışığında tekrar incelendi.

Analizler sonucunda 151 bin hanenin verisine ulaşıldı. 15 sosyal yardım türüne göre hane içerisindeki kadın, çocuk ve engelli durumundaki en kırılgan grupta yer alan ihtiyaç sahipleri de analiz edilerek, ödeme planında öncelik sıralaması yapıldı.