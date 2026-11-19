Bakırköy Adliyesi'nde düzenlenen kan bağışına Başsavcı vekilleri Osman Berat Çetin, Hakan Aksoy, Emrah Yıldırım ve Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çakır katıldı. Kızılay, düzenli ve yüksek kan bağışlarından dolayı Başsavcı Vekili Emrah Yıldırım ve Savcı Ahmet Çakır'a plaket ve bronz madalya takdim etti. Kızılay Bakırköy Şube Müdürü Tacettin Kümet ise kan bağışlarından dolayı kampanyaya destek veren ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Plaket takdimi sonrası konuşan Kızılay Bakırköy Şube Müdürü Tacettin Kümet, "Kan toplumun ciddi anlamda ihtiyacı. Her ailenin, her insanın ne zaman kana ihtiyacı olacağı belli değil. Bakırköy Adliyesi'nde de gerek başsavcı, gerek başsavcı vekilleri son derece duyarlı. Ayda bir kez Bakırköy Adliyesi'nde kan kampanyası yapıyoruz. Kan bağışı konusunda gerek adliye personeli, gerek hakim ve savcılar son derece duyarlı ve bugün bunu madalyayla taçlandırdık. Bakırköy Başsavcısı Barış duman Beyefendi'ye ve başsavcı vekillerine özel olarak teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.