Kızılay’dan gönüllü kan bağışçılarına acil çağrı: Kan stokları hızla azalıyor

Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamaktan sorumlu olan Kızılay, 18 Bölge Kan Merkezi ve 69 Kan Bağışı Merkezi ile hizmet veriyor. Ayrıca sorumlu olduğu 1.156 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılıyor. Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor.

Depremin ardından Kızılay'ın ulusal kan bağışı çağrısı sonrası stoklar istenilen seviyelere gelirken, Ramazan ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Ancak Ramazan ayında da hastanelerin kan ihtiyaçları aynı oranda devam ediyor ve kana ihtiyaç duyulan hasta sayısı azalmıyor.

DEPREMZEDELERİN KAN İHTİYAÇLARI YÜZDE 100 ORANINDA KARŞILANMIŞTI

6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vatandaşların duyarlılığı ve yoğun desteği sayesinde Kızılay Ulusal Kan Stok Seviyesi 90 bin ünite seviyelerine çıkmış ve depremzede vatandaşların ve tüm hastanelerin kan ihtiyaçları yüzde 100 oranında karşılanmıştı.



Gerek depremden büyük hasar gören illerdeki Kızılay kan hizmet birimlerinin zarar görmesi gerekse Ramazan ayı nedeni ile kan bağışı sayılarında ciddi düşüş yaşanıyor. Deprem bölgesinde büyük yıkımın yaşandığı illerdeki kan bağış organizasyonları hala yapılamıyor.



KIZILAY İFTARDAN SONRA DA KAN HİZMET BİRİMLERİNİ AÇIK TUTACAK

Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi mesai saatlerini değiştirdi. Kan bağışçıları, iftar sonrası da kan bağışında bulunabiliyor.



'KAN İHTİYACI ERTELENEMEZ'

Vatandaşlara çağrıda bulunan Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "kan bağışı orucu bozmaz" fetvasını hatırlatarak vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Güncel kan bağışı yeri ve saatleri Kan Hizmetleri resmi sitesinden www.kanver.org ve kan bağışı mobil uygulamasından takip edilebiliyor ve uygun zaman için kan bağışı randevusu planlanabiliyor.