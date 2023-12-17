Haberler Yaşam Haberleri Kızılay'ın yardımlarını Gazze’ye taşıyan gemi Mersin Limanı’ndan uğurlandı
Giriş Tarihi: 17.12.2023 13:54 Son Güncelleme: 17.12.2023 14:06

Kızılay'ın yardımlarını Gazze’ye taşıyan gemi Mersin Limanı’ndan uğurlandı

Türk Kızılay’ın 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Gazze’deki siviller için toplanan yardım malzemelerini taşıyan gemiyi Mersin Limanı’ndan uğurladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kızılay’ın yardımlarını Gazze’ye taşıyan gemi Mersin Limanı’ndan uğurlandı

Saygılı, Türk Kızılay'ın güvenli bir insani yardım koridoru oluşturulmasının ardından hızlıca aksiyon alıp, duyarlı bağışçılarından topladığı yardımları Gazze'ye ulaştırmak için yoğun çaba harcadığını ifade etti.

Genel Başkan Yardımcısı Saygılı, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere tüm siviller için insani yardım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini, Mersin Limanı'ndan uğurladıkları gemide, ihtiyaç sahipleri için gıda, su, ilaç ve hijyen malzemelerinin bulunduğunu bildirdi.



Savaşın mağdur ettiği sivillere desteğin önemine dikkati çeken Ramazan Saygılı, savaşın da bir hukuku olduğunu, Dünyanın tek ses olup çatışan taraflara bunu bir kez daha hatırlatması gerektiğini belirterek, saldırıları bir kez daha bu vesile ile şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Saygılı, Filistin Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail tarafından yapılan saldırılara Türk halkının sessiz kalmadığını, her zamanki insanı duyarlılığı ile Kızılay'ın kampanyasına destek olduğunu ifade ederek, tüm yüce gönüllü bağışçılarına teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Türk Kızılayın "Filistin'in yaralarını birlikte saralım" mesajıyla başlattıkları yardım kampanyasına www.kizilay.org.tr sitesinde yer alan banka hesapları ve "FİLİSTİN" yazıp 2868'e SMS göndererek de 20 lira karşılığı bağışta bulunulabiliyor

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji uyarmıştı: Hava bir anda buz kesti! Kar İstanbul sınırına dayandı
Annesinin bir tanesi! Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: İsrail'in Gazze'deki katliamlarının önüne geçeceğimiz günler yakındır
Uğur Mumcu’yu İran mı öldürdü İsrail mi?
DEM Partisi’nden CHP’ye yerel seçim göndermesi: Kimsenin yedek gücü değiliz
1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem
CHP belediye başkan adayları 2024: Türkiye Yerel Seçimleri CHP belediye başkan adayları isim listesi
Başkan Erdoğan: İsrail’i durduracağımız günler yakındır
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılay'ın yardımlarını Gazze’ye taşıyan gemi Mersin Limanı’ndan uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA