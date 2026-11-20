Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan, ilçede faaliyet gösteren bir kuyumcunun senet tanzim ederek tefecilik yaptığı yönündeki ihbar üzerine "tefecilik" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince şüpheli Y.K.'nın iş yerinde ve evinde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda senetler ele geçirilirken, şüphelinin cep telefonu üzerinde yapılan incelemelerde de senet fotoğraflarına ulaşıldı.

BORCUNU ÖDEYEMEYENLERİN SENETLERİNİ YÜKSEK MİKTARLARLA DOLDURDU

Yürütülen soruşturmada Y.K.'nın, borç karşılığında vatandaşlara boş senet imzalattığı, borcunu ödeyemeyen mağdurların imzaladığı bu senetleri sonradan yüksek meblağlarla doldurarak haklarında icra takibi başlattığı tespit edildi. Şüphelinin bu yöntemle mağdurlara ait değerli tarla gibi taşınmazları kendi üzerine tescil ettirdiği belirlendi.

72 İCRA DOSYASI, 10 MİLYON LİRAYI AŞAN MAĞDURİYET!

Yapılan incelemelerde şüphelinin alacaklı olduğu toplam 72 icra dosyasının bulunduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantılı toplam mağduriyetin ise 10 milyon lirayı aştığı belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Titiz çalışmaların ardından düzenlenen operasyon kapsamında Y.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör