Haberler Yaşam Haberleri KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?
Giriş Tarihi: 6.10.2023 19:46

KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?

Kızılcık Şerbeti 33. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Doğa ile fatih arasında yaşanan olaylar devam edecek mi, Kıvılcım ne yapacak soruları seyirciler tarafından ekran başında merakla bekleniyor. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 34. bölümde neler olacak? İşte 34. bölüm fragmanı....

KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak, Doğa’yı neler bekliyor?

Kızılcık şerbeti yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi için son bölümün ardından sevenleri yeni bölümde neler olacak, 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. Peki 33. bölümde neler oldu? Doğa ve fatih mücadelesinde kim galip gelecek? İşte yeni bölüm fragman detayları...

KIZILCIK ŞERBETİ 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özellikle Fatih ve Pembe aşırı derecede mutlulardır. Kıvılcımlar'ın evinde ise tam anlamıyla yas havası hakimdir. Kıvılcım ve Doğa avukatlarının yönlendirmesiyle velayet sonucunu değiştirmek için harekete geçecekler ancak tüm çabaları Fatih'in kumpaslarıyla geri tepecektir. Evleneceğim yalanını söyleyen Alev, eski arkadaşı Rüzgar'la tesadüfen karşılaşmış durumu yaratmak için çabalayacak, ancak bunu sağlaması hiç de kolay olmayacaktır.

Ömer ve Ertuğrul iş yaptıkları için tanışacak, sonrasında birlikte yapacakları Almanya gezisi sonucu yakınlaşacaklardır. Nilay'ın ısrarıyla Pembe ve Nursema ona tesettür kutlaması düzenleyecekler, Lokanta'da yapılan parti Alev'in de gelmesiyle farklılıkların bir kez daha göz önüne serilmesine neden olacaktır. Doğa'nın avukatının gerçek yüzünü anlayan Kıvılcım, bu işi düzeltmek için Doğa'yla birlikte Ünallar'ın kapısına dayanacaktır.

34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI, YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık şerbeti yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

33. bölümün ekranlarda yayınlanmasının ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanacak.

34. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak, Doğa'yı neler bekliyor?
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