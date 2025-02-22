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Giriş Tarihi: 23.2.2025

Kızılırmak dondu

Kızılırmak dondu
SİVAS'TA soğuk hava dalgası sürerken, kent merkezinde sıcaklık eksi 18 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometre ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümlerinin büyük bölümünün buzla kaplandığı görüldü. Soğuk havanın etkisiyle nehirde su akışının zayıf olduğu bölümlerin yüzeyi buz tuttu. Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde nehrin yüzeyi buz pistini andırdı. Meteoroloji verilerine göre, kentte soğuk hava dalgasının gelecek hafta da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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Kızılırmak dondu
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