Kızılırmak kurudu ama Murat bulunamadı

Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi'nde serinlemek için Kızılırmak'a giren Murat Göçmen, ırmağın ortalarına gidince yoruldu. Bir süre sırtüstü yüzerek dinlenmeye çalışan Murat Göçmen daha sonra çırpınmaya başladı.
Göçmen kısa süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Irmağa giren dalgıçlar Murat Göçmen'i 1. ve 2. günde bulamadı. Bunun üzerine Yamula Barajı'nın vanaları kapatılarak Kızılırmak'ın suyu kesildi. Irmaktaki suyun çekilmesiyle birlikte arama çalışmaları da hızlandı. Irmak yatağı üzerinde 3 kilometre ilerleyen arama kurtarma ekipleri Murat Göçmen'i bulamadı.