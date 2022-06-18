Kızılırmak kurudu ama Murat bulunamadı

Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi'nde serinlemek için Kızılırmak'a giren Murat Göçmen, ırmağın ortalarına gidince yoruldu. Bir süre sırtüstü yüzerek dinlenmeye çalışan Murat Göçmen daha sonra çırpınmaya başladı.