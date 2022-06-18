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Giriş Tarihi: 18.6.2022 11:38 Son Güncelleme: 18.6.2022 11:50

Kızılırmak kurudu ama Murat bulunamadı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kızılırmak kurudu ama Murat bulunamadı

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde serinlemek için Kızılırmak’a giren 31 yaşındaki Murat  Göçmen 3. günde de bulunamadı. Kayıp Murat için Yamula Barajı'nın vanaları kapatılarak Kızılırmak'ın suyu kesildi. 3 kilometre alanda yapılan aramalarda sonuç alınamadı.

Kocasinan İlçesi Yemliha Mahallesi'nde serinlemek için Kızılırmak'a giren Murat Göçmen, ırmağın ortalarına gidince yoruldu. Bir süre sırtüstü yüzerek dinlenmeye çalışan Murat Göçmen daha sonra çırpınmaya başladı.

Göçmen kısa süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Irmağa giren dalgıçlar Murat Göçmen'i 1. ve 2. günde bulamadı. Bunun üzerine Yamula Barajı'nın vanaları kapatılarak Kızılırmak'ın suyu kesildi. Irmaktaki suyun çekilmesiyle birlikte arama çalışmaları da hızlandı. Irmak yatağı üzerinde 3 kilometre ilerleyen arama kurtarma ekipleri Murat Göçmen'i bulamadı.

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Kızılırmak kurudu ama Murat bulunamadı
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