Yeni Parti'nin Mardin Kızıltepe ilçesi teşkilatı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada barış süreci kapsamında meclis bünyesinde kurulacak Süreç İzleme Komisyonu'na üye vermeyeceklerini açıklamasının ardından Daha önce CHP ilçe teşkilatından istifa ederek Yeni Partiye geçen İlçe başkanı, yönetimi ve üyelerden oluşan yaklaşık 150 kişi genel merkezin kararına tepki olarak partilerinden istifa ettiler. Yeni Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Hıdır Dölek tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Barış sürecini zedeleyen ve siyasi ilkelerimizle bağdaşmayan tutumlar karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Bu nedenle arkadaşlarımızla birlikte 26 Kasım tarihinde toplu olarak istifa kararı aldık. Kararımızın temelinde kişisel hesaplar değil, ilkesel duruşumuz ve halkımıza karşı sorumluluğumuz bulunmaktadır." dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör