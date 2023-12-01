Kızıltepe’de 18 yaşındaki genç kaldığı evde ölü bulundu

Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesinde meydana gelen şüpheli ölüm vakası gece yarısı ortaya çıktı. 18 yaşındaki genç kaldığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde ilçe merkezi Şanlıurfa Caddesi üzerinde ki bir iş hanında bulunan bir dairede kalan ve ailesinin 3 gündür haber alamadığı Mehmet Çakır adındaki genç ölü bulundu. Kaldığı yeri 3 aylığına kiraladığı öne sürülen gencin ailesinin son olarak Salı günü onula görüştüğü ve o günden sonra kendisinden haber alamadığı belirtildi.

Kendisinden haber alamayan ailesinin, gencin kiraladığı evi öğrenmesi üzerine çilingir yardımı daireye giren Polis ekipleri aranan gencin ölüsünü buldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı.

Savcılık incelemesinin ardından gencin cenazesi ailesinin feryatları arasında cenaze arabasına alınarak otopsi işlemlerinin tamamlanması için hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda iki kurşun yarası olduğu ileri sürülen 18 yaşındaki Mehmet Çakır'ın ölümünün nasıl gerçekleştiği ve ölümüne sebep olan kişi ve kişilerin olup olmadığı ile ilgili çalışma başlatıldı.