Kızıltepe’de inşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede öldü

Kızıltepe-Artuklu karayolu bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 53 yaşındaki Abdülhalim Ökmen inşaatın asansör boşluğundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir binanın inşaatında çalışan 53 yaşındaki işçi Abdülhalim Ökmen bu sabah binanın asansör boşluğundan aşağı düştü. İşçinin düşüşünü fark eden gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan işçi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Ökmen'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.