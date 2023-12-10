Haberler Yaşam Haberleri Kızıltepe'de inşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede öldü
Giriş Tarihi: 10.12.2023 16:22 Son Güncelleme: 10.12.2023 16:41

Kızıltepe'de inşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede öldü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Kızıltepe’de inşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede öldü

Kızıltepe-Artuklu karayolu bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 53 yaşındaki Abdülhalim Ökmen inşaatın asansör boşluğundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir binanın inşaatında çalışan 53 yaşındaki işçi Abdülhalim Ökmen bu sabah binanın asansör boşluğundan aşağı düştü. İşçinin düşüşünü fark eden gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan işçi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Ökmen'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kızıltepe'de inşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede öldü
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