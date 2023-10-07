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Giriş Tarihi: 7.10.2023 11:30 Son Güncelleme: 7.10.2023 12:01

Kızıltepe’de karısını öldüren adam da hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde eşini silahla öldürdükten sonra intihar eden Ömer Durak’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de karısını öldüren adam da hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe'de 2 Ekim günü, 4 çocuk annesi eşi Semra Durak ile yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkeme tarafından 1 yıl uzaklaştırma cezası alan 42 yaşındaki Ömer Durak'ın düğün alış verişinden dönen eşiyle sokak ortasında tartıştı. Durak, çocuklarını yanında tartıştığı eşini silahla yaralamıştı ve ardından başına bir el ateş ederek intihar etti. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 36 yaşındaki Semra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, 42 yaşındaki Ömer Durak ise doktorların müdahalelerinin ardından Diyarbakır'a oradan da Gaziantep'e sevk edilmişti. Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede katil koca Ömer Durak hastanede hayatını kaybetti.

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Kızıltepe’de karısını öldüren adam da hayatını kaybetti
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