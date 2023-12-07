Kızıltepe’de kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kızıltepe-Ceylanpınar ilçeleri arasında bulunan karayolu üzerinde bulunan Dora Mahallesi Dallaviya mezrası mevkisinde Salı akşamı saat: 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarptığı 58 yaşındaki Şahe Karaboğa adlı kadına çarpmanın etkisi ile ağır yaralanmıştı.

Edinilen bilgiye göre akraba ziyaretinden dönerken mezranın içinden geçen yolun karşısı tarafına bulunan evine gitmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanması üzerine yapılan İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Dora Mahalle Muhtarı Şahin Karaboğa'nın annesi olduğu öğrenilen Şahe Karaboğa, tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesinde bu sabah hayatını kaybetti. Talihsiz kadın bugün Dora Mahallesinde ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.