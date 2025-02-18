Mardin’de acı olay: 3 yaşındaki Mustafa su dolu kovaya düşüp boğuldu!

Mardin'in Kızıltepe İlçesi kırsalında bulunan Arıklı Mahallesi'nde 3 yaşındaki Mustafa Dal, evlerinin bahçesinde bulunan ve hayvanların su içmesi için kullanılan su dolu kovaya dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acile yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sağlık ekibi küçük çocuğa yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 3 yaşındaki Mustafa Dal hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.