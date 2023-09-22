Kızıltepe’de otomobilin çarptığı genç öldü

Mardin Kızıltepe İlçesinde yaşanan son trafik kazasıyla birlikte bir hafta içinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaya araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş oldu.

Kızıltepe ilçesinde yaşanan ölümlü trafik kazası Ersoylu Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Serdar Abdülsamedoğlu'na çarparak yaralanmasına sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serdar Abdülsamedoğlu, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazasında ağır yaralanan genç, hastanede doktorların tüm müdahale ve çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Serdar Abdülsamedoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. İpek yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen araç sürücüsünü yakalanması için Polis ekipleri çalışma başlattı.