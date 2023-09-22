Haberler Yaşam Haberleri Kızıltepe’de otomobilin çarptığı genç öldü
Giriş Tarihi: 22.9.2023 09:24 Son Güncelleme: 22.9.2023 09:27

Kızıltepe’de otomobilin çarptığı genç öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki genç, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de otomobilin çarptığı genç öldü

Mardin Kızıltepe İlçesinde yaşanan son trafik kazasıyla birlikte bir hafta içinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaya araç çarpması sonucu hayatını kaybetmiş oldu.

Kızıltepe ilçesinde yaşanan ölümlü trafik kazası Ersoylu Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Serdar Abdülsamedoğlu'na çarparak yaralanmasına sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serdar Abdülsamedoğlu, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazasında ağır yaralanan genç, hastanede doktorların tüm müdahale ve çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 20 yaşındaki Serdar Abdülsamedoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. İpek yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen araç sürücüsünü yakalanması için Polis ekipleri çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan emekli düzenlemesi ve enflasyonla mücadele açıklaması: Yaptık yine yaparız
SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı: Kritik açıklamalar...
200 daireli ev sahibinden kiracılara ihtarname
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar
Başkan Erdoğan, Elon Musk ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Teknofest'e davet ettim, gelecek
Son dakika haberi: Fenerbahçe Konferans Ligi gruplarına iyi başladı! Kanarya 3 puanı 3 golle aldı...
Levent Gültekin'den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?
25 yıl aradan sonra grev kararına gece yarısı operasyonu: İşçiler sendikaya isyan etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızıltepe’de otomobilin çarptığı genç öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA