Kızıltepe’de şehiriçi aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal Mahallesi Erdemler Kavşağında bu sabah meydana gelen trafik kazasında, C.B. yönetimindeki toplu taşıma aracı, yol kenarında yürümekte olan 79 yaşındaki Arap Ökmen'e çarptı. 112 Acile yapılan ihbar sonucu olay yerine Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 79 yaşındaki Arap Ökmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ökmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken araç sürücüsü C.B.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.