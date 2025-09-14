Kızıltepe’de silahlı kavga! Biri ağır 4 yaralı

Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, Kızıltepe- Viranşehir karayolu üzerinde bulunan kırsal Sürekli Mahallesi yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İki taraf arasında henüz nedeni belirlenemeyen silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

112 Acil Yardım Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından kavgada yaralanan 21 yaşındaki A.D, 33 yaşındaki S.S, 66 yaşındaki B.D, ve 28 yaşındaki O.D. ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken kavgaya karışanların aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edildi Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışanların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.