Kızıltepe’de silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallede akşama doğru PTT sokağında meydana gelen silahlı kavga sonucu biri bacaklarından biri karnından olmak üzere 2 kişi silahla yaralandığı olayda yaralılardan durumu ağır olan bir kişi hayatını kaybetti.

Bugün akşam saatlerinde Özmen sitesi içerisindeki bir işyerinde başlayan sözlü kavga dışarda PTT sokağında silahlı kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Ailevi yakınlığı olan iki taraf arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere 60 yaşındaki Remzi Karadaş ile 43 yaşındaki Engin Kaymaz silahla yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan ve karın bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaymaz'ın hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı Karadaş'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Silahla ağır yaralanarak hayatını kaybeden 43 yaşındaki Engin Kaymaz'ın otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, olay mahalline sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik tedbirleri alarak olay yeri incelemesinde bulundu. Savcılık, olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.