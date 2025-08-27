Kızıltepe’de TIR, Toplu taşıma aracına çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kızıltepe ilçesinde bu sabah Merkez Sanayi Mahallesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında TIR aracının şehir içi toplu taşıma aracı ile çarpıştı. Kazada Abdulkadir Talas (66) öldü, 7 kişi yaralandı. 112 Acil Yardım merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan toplu taşıma aracının şoförü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldığı trafik kazasında, 41 yaşındaki İbrahim T, 52 yaşındaki Murat D, 25 yaşındaki Bahar D, 17 yaşındaki Defne.D, 42 yaşındaki Mehmet Ş, 28 yaşındaki Emine U ve 22 yaşındaki A.Kadir D yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.