Kızıltepe’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası ilçeye bağlı bağlı Esenli kırsal Mahallesinde yaşandı. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.Kazada, otomobilde bulunan 37 yaşındaki Mehdi Akdağ, 40 yaşındaki Bahattin Ç. ve 22 yaşındaki Şükrü D. yaralandı.

Trafik kazasını gören vatandaşların Acil 112 ye ihbarda bulunması üzerine kaza mahalline sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kazada yaralanan 22 yaşındaki Ş.D, 37 yaşındaki M.A. ve 40 yaşındaki B.Ç'ye ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3 Çocuk babası 37 yaşındaki Mehdi Akdağ, Hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralıların tedavisine devam edilirken Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.