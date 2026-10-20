‘Kızım kara toprakta katili sokakta’

Bursa'nın Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 9 Ekim 2022'de meydana gelen kazada, basketbol maçından dönen lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya (16), ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın (20) kullandığı kamyonet çarptı. 10 gün hastanede yaşam mücadelesi veren genç kız, 19 Ekim'de hayatını kaybetti. Yargılama sürecinde sanık Şayık 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Sanık hakkındaki dava istinaf mahkemesine taşındı.

'GÖZ GÖRE GÖRE CİNAYET'

Kızının vefatının 2. yıldönümünde konuşan anne Ümmügülsüm Sarıkaya, "Tam 2 yıl oldu. Zeynep kara toprakta, katili elini kolunu sallayarak geziyor. Ehliyetsiz, aşırı hızlı ve frene bile basmadan kızıma çarpıp kaçtı. Bu bir trafik kazası değil, göz göre göre gelen bir cinayettir" dedi. Sürücülerin olası kastla yargılanması gerektiğini belirten acılı anne, caydırıcı cezalar verilmedikçe başka ailelerin de canının yanacağını vurguladı. Kazanın ardından sanık ailesinin araçtaki masraflar için açtığı tazminat davası ise tepkiler üzerine geri çekilmişti.