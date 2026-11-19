Yakalanan göçmenlerden bir kadının, 3 yaşındaki kızının kayıp olduğunu beyan etmesi üzerine ekipler seferber oldu. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma komando timleri, Sahil Güvenlik, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgede arama kurtarma faaliyeti başlattı. Sarp ve makilik arazi ile denizde iz süren ekipler, çalışmalara termal dron ve termal kamera desteğiyle devam etti.