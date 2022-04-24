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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Kızına çarpan sürücüyü su kuyusuyla afetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kızına çarpan sürücüyü su kuyusuyla afetti

Konya'da yaşayan Hayriye Tosun, kızına çarpıp yaralanmasına neden olan kadın sürücüsü ile ihtiyaç olan bir yerde, kızı adına su kuyusu açtırması karşılığında uzlaştı. Kadın sürücü de, bir ay içerisinde küçük Hanne Sudenur Tosun'un adının verildiği su kuyusunu açtırdı.

Konya'da yaşayan Derya K. (31), geçen 18 Ekim günü, okul servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Hanne Sudenur Tosun'a çarptı. Hafif yaralanan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hanne Sudenur Tosun'un annesi Hayriye Tosun (38), sürücüden şikayetçi oldu.



Bunun üzerine Derya K. hakkında 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatılırken, dosya geçtiğimiz Şubat ayında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Yapılan görüşmede Hayriye Tosun, Afrika'da ya da Asya'da ihtiyaç olan bir yerde, kızı adına bir su kuyusu açtırması halinde Derya K. ile uzlaşabileceğini söyledi. Derya K. da bu talebi kabul etti.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Ardından Derya K., Bangladeş Arakan Uluslararası Eğitim ve İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla küçük Hanne Sudenur Tosun adına su kuyusunu açtırdı. Çok mutlu olduklarını belirten Hayriye Tosun, "Biz Afrika'daki ve Asya'daki insanların suya ne kadar ihtiyaçları olduğunu biliyorduk.



Oradaki insanların çamurlu su içmeleri bizi hep üzüyordu. Kızımızın adına böyle bir şey yapmayı düşünüyorduk. Uzlaştırmada bu yönde bir talepte bulunduk. Karşı tarafta bunu kabul etti ve kızımın adının verildiği bir su kuyusu Afrika'da açıldı. İnşallah hayırlara vesile olsun. Biz çok mutlu olduk" dedi.

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Kızına çarpan sürücüyü su kuyusuyla afetti
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