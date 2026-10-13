Kızının düğününe iki gün kala katledilmişti! Binnur’un katilinin cezası belli oldu: Meğer korkunç cinayeti planlayıp…

"EŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ POLİSLERDEN ÖĞRENDİM"



Ayrıca sanık, olay gününe ilişkin ise "Sabah çocukları okula götürdükten sonra eve geldi. Yattık, daha sonra rahmetli annemin fotoğrafının asılmış olan yerden indirildiğini fark ettim. Bu durumu sorduğumda; anneme hakkını helal etmeyeceğini, ona çileler çektirdiğini söyledi. Ben de 'Senin yaptıkların ne olacak, başkasının eşofmanı benim dolabımda çıktı' dedim ve tartıştık. Binnur bana, erkek olmadığımı, sevgilisinin olduğunu ve çocukların başkasından olduğunu söyledi. Tartıştık, sonrasını hatırlamıyorum, kendimi kaybettim. Kendimi ve eşimi nasıl yaralandığımı hatırlamıyorum. Eşimin öldüğünü polislerden öğrendim. Kardeşimi aradığımı hatırlamıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör