KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir dizi ziyaretler için Bartın’a geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün gece bir otelde Kıbrıs Gazi ve Şehit yakınlarının düzenlediği yemek programına katıldıktan sonra bugün Bartın Valiliği ve Bartın Şehitliği'ini ziyaret etti. Daha sonra il merkezindeki bir otelde Bartın İş Dünyası ile bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıdan sonra Bartın Kent Tarihi Müzesi'ni gezdikten sonra Amasra ilçesine geçti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler'in Eylül ayında masaya oturma istediği konusunda ise, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisi sayesinde bölgede dengelerin değiştiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler'den telefon geldi. Bizleri Eylül ayında masaya oturtmak için büyük bir beklenti içerisindeymişler. Tabii Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanlarımızla istişare yapacağız. Bizim siyasette asla geri dönüşümüz yoktur. Çünkü dedik ki; egemen eşitliğimiz, eşit ruhsatımız yani devletimizin teyit edilmesiyle ancak bir müzakere masasına oturacağız" dedi.

KIBRIS BİR MARKA HALE GELMESİNİ TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DESTEĞİ İLE BAŞARMIŞTIR

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ın bir marka haline gelmesini Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile başardığını belirterek, "Kıbrıs'ın ekonomisini güçlendirmek ve refahını artırmanın kendilerinin en asli görevi olduğunu söyledi. Tatar, "Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 144 ülkeden farklı öğrenci bulunmaktadır. Turizmde ambargolara rağmen farklı ülkelerden gelen, Türkiye üzerinden gelen turistler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm güzellikleri, doğasını, mavisini, yeşilini görerek daha tanımaktadırlar. Bugün 30 bin yatak kapasitesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi, inşallah önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde 35- 40 bin ve 50 bin yatak kapasitesine doğru gitmektedir. Dolayısıyla turizm, eğitim, hizmet sektörlerinde yine Anadolu'dan getirilen tarım sektöründeki gelişmelerle, hizmetler sektörünün teknolojik ve Ar- Ge çalışmalarıyla, iletişim ağıyla artık Kuzey Kıbrıs'tan hizmet ihracatının bile yapılabileceğini söyleyebiliriz. Yani Doğu Akdeniz'deki bu Türk devletinin bir Singapur, bir Dubai'de olduğu gibi cazibe merkezi olmaması için hiçbir neden yoktur. Çünkü oradaki yapıya baktığınızda barış, huzur, istikrar ve her türlü ekonomik gelişmenin olabileceği bir eğitim adası ve markalaşma noktasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmine, eğitimine bir marka haline gelmiştir. Belki bu 50 yıl almıştır, ama Kıbrıs Türkü, Türkiye'nin desteği ile bunu başardı" ifadelerini kullandı.