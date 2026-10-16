KKTC’de batan yolcu gemisiyle ilgili 9 kişi gözaltına alınmıştı! Kahreden detaylar ortaya çıktı: Kazadan önce kayıt almayı bırakmışlar!

KAZADAN ÖNCE KAYIT ALMAYI BIRAKMIŞLAR



Mahkemede tanık olarak dinlenen Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, Filo Denizciliğe ait Filo Jet adlı yolcu gemisinin Seyir Veri Kayıt Cihazı'nın (VDR) 28 Ağustos 2026'dan (kazadan 3 gün önce) itibaren durarak kayıt almadığını bunun neden olduğunu araştırdıklarını belirtti.



Polis Müfettiş Muavini Mannaş, geminin VDR cihazının durdurulması ile ilgili mürettebatın gemiye yabancı bir kişinin müdahalesinin olmadığı yönünde ifade verdiğini aktardı.