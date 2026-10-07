Haberler Yaşam Haberleri KKTC'de gemi kazasında cansız bedenine ulaşılan Mahmut Demir toprağa verildi
Giriş Tarihi: 7.10.2026 14:15

KKTC'de gemi kazasında cansız bedenine ulaşılan Mahmut Demir toprağa verildi

KKTC açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden 25 kişiden biri olan Mahmut Demir (28), memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Faciada kaybolan ağabeyi Mustafa Demir'i (33) arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
KKTC’de gemi kazasında cansız bedenine ulaşılan Mahmut Demir toprağa verildi
  • ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu.

KAZADA 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 25 kişi hayatını kaybetti, kaybolan yolculardan Mahmut Demir'in dün cansız bedenine ulaşıldı. Demir'in cenazesi, işlemlerinin ardından hava yoluyla memleketi Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ne getirildi.

MAHMUT DEMİR'İN CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Harran Camisi'nde düzenlenen törene; ailesi, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak ve İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Demir, Reyhanlı İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Diğer yandan Mahmut Demir'in aynı kazada kaybolan ağabeyi Mustafa Demir'in (33) bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC'de gemi kazasında cansız bedenine ulaşılan Mahmut Demir toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA