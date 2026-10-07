KKTC’de gemi kazasında cansız bedenine ulaşılan Mahmut Demir toprağa verildi

MAHMUT DEMİR'İN CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Harran Camisi'nde düzenlenen törene; ailesi, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak ve İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Demir, Reyhanlı İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Diğer yandan Mahmut Demir'in aynı kazada kaybolan ağabeyi Mustafa Demir'in (33) bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör