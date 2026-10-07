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Giriş Tarihi: 7.10.2026 14:58

KKTC’deki gemi kazasında hayatını kaybeden Mahmut Demir toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu yaşamını yitiren Mahmut Demir (28) ise Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

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YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
KKTC’deki gemi kazasında hayatını kaybeden Mahmut Demir toprağa verildi
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Girne'den Mersin Taşucu'na sefer yaptığı sırada batan "Filo Jet" adlı gemiden cansız bedenine ulaşılan 28 yaşındaki Mahmut Demir'in naaşı, ailesine teslim edilerek Hatay'a getirildi. Evli ve 2 çocuk babası 28 yaşındaki Mahmut Demir'in için cenaze töreni düzenlendi. Harran Camisi'nde İlçe Müftüsü Abdullah Doğan tarafından kıldırılan cenaze namazına Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Dağlı, Demir'in ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Demir'in cenazesi Kavalcık Mezarlığı'na defnedildi.

30 Ağustos Pazar günü Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, kalkıştan kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamış ve limana dönmeye çalışırken batmıştı.

Kazada 25 yolcu hayatını kaybederken, kayıp olan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

#HATAY
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KKTC’deki gemi kazasında hayatını kaybeden Mahmut Demir toprağa verildi
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