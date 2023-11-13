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Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:03 Son Güncelleme: 13.11.2023 10:25

KKTC’nin en büyük camisi açılıyor

62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC’nin en büyük ibadethanesi olan Dr. Suat Günsel Camii, 11 Ocak 2024’te, Regaip Kandili’nde ibadete açılacak. Sadece KKTC’nin değil bölgenin de en büyük camilerinden biri olan Dr. Suat Günsel Camii’nin açılış törenine başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere pek çok Müslüman ülkenin Cumhurbaşkanları da davet edildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
KKTC’nin en büyük camisi açılıyor

KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıldönümünün en önemli simgelerinden biri olacak olan Dr. Suat Günsel Camii, 11 Ocak 2024'te, Regaip Kandili'nde ibadete açılacak. YDÜ kampüsünde yükselen ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek tasarlanan Dr. Suat Günsel Camii, 62 kubbe ve 6 minareye sahip. Aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği cami, sadece bölgenin de en büyük camilerinden biri olacak.

Toplam 10 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kıbrıs adasının en yüksek kapasiteli camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, 36,8 metre yüksekliği ve 23,8 metre çapıyla adanın en büyük ana kubbesine de sahip. Ana kubbe ile birlikte 62 kubbenin yer aldığı caminin ana bölümünde 27 adet kubbe ile 9 adet yarı kubbe; revak bölümünde ise 26 adet kubbe bulunuyor. Toplamda altı minareye sahip caminin dört minaresinin her biri 76,2 metre yüksekliğinde ve üç şerefeli. Her biri 56,45 metre yüksekliğindeki diğer iki minare ise iki şerefeli.

YDÜ mimar ve mühendisleri tarafından tasarlanan Dr. Suat Günsel Camii'nin kubbe ve minareleri altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamalar sahip. Caminin 104 penceresini renklendiren vitrayları Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının; yaklaşık bir yılda tamamlanan el işçiliği kubbe süslemeleri ise Özbek sanatçıların imzasını taşıyor. Caminin dış yüzeyinde ise Kıbrıs adasına özgü beyaz taş kullanıldı.

Kıbrıs Adası'nın fethinin üzerinden 450 yılı aşkın bir zaman geçtiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "450 yıllık köklerimizden ve ana vatan Türkiye'mizden aldığımız güçle 1983'te kurduğumuz KKTC'nin 40'ıncı yılını kutladığımız bu dönemde, Dr. Suat Günsel Camii, adadaki Türk varlığının en kıymetli sembollerinden biri olarak açılacak. Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, pek çok Müslüman ülkenin cumhurbaşkanlarını da davet ettik" dedi.

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KKTC’nin en büyük camisi açılıyor
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