Klasik müzik konserlerine türkülerle damga vurdu

Genç çello sanatçısı Adasu Akın, Avrupa'yı türkülerle tanıştırdı. Küçük yaşta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın Çocuk Korosu'na girerek müzik hayatına adım atan Adasu Akın, ilk olarak keman eğitimi aldı. İlkokulun ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda ortaokul ile liseyi tamamladı. Öğretmeninin teşvikiyle girdiği sınav ile Avrupa'nın önemli müzik okullarından İtalya Parma Conservatorio Arrigo Boito'yu kazandı. Buradaki 4 yıllık eğitimi sonunda 110 tam puan ve övgü puanı aldı. Adasu Akın, İzmir'e döndükten sonra tam bursla Yaşar Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. İtalya'da bulunduğu dönemde orkestralarda 50'ye yakın konser veren genç müzisyen, uluslararası viyolonsel orkestrası eşliğinde solistlik de yaptı. İtalya'da Parma Tıp Kongresi'nde sadece türkülerden oluşan solo konserle dinleyicileri büyüledi. Türkülerine gösterilen yoğun ilgiyle klasik müzik konserlerinin sonunda türkü söylemeye başladı. Beethoven'dan Neşet Ertaş'a birçok farklı eseri hem çalıp hem söyleyerek seslendiren ve kendine has bir tarz yaratan Akın'ın çok yakında kendine ait besteleri yayınlanacak.Müzik yolculuğunun nasıl başladığı-başladığını anlatan Adasu Akın, "Müziğin içine nı doğdum diyebilirim. Annem beni gece-geceleri uyuturken türkü söylerdi, ben de leri çok duygulanırdım hatta ağlardım bazen. Akrabalarımızla bir araya gel-geldiğimizde bağlama çalınıp türkü söy-diğimizde söylenirdi. Babamla yolculuk yaparken lenirdi. beraber türküler söylerdik, bize tür-türkülerin hikâyelerini anlatırdı. Abim de külerin farklı yerel müziklere yönelmemi sağ-sağladı" diye konuştu. ladı" Kariyerine ve eğitimine İzmir'de devam eden Akın, "Kendi tarzımda söylediğim türkü ve pop-caz cover-coverlar var, 7 dilde şarkı söylüyorum, kon-lar konserler veriyorum. Harçlığımı çıkarmak serler için viyolonsel piyano ve İtalyanca özel dersleri veriyorum. Yüksek lisansın ardından doktora yapmak istiyorum. Yakın gelecekteki hedefim bestelerimi yayınlamak" dedi.