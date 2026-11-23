LEKELER NEDEN OLUŞUYOR?

Sudaki kalsiyum ve magnezyum, su seviyesinin durduğu çizgide kuruyup birikiyor. Zamanla sert ve gözenekli bir katmana dönüşüyor, idrar ve kir kalıntıları da buna karışınca renk sarıya ya da kahverengiye kayıyor. Pas rengi lekeler ise çoğunlukla suyun içindeki demirden kaynaklanıyor.