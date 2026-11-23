Sudaki kalsiyum ve magnezyum, su seviyesinin durduğu çizgide kuruyup birikiyor. Zamanla sert ve gözenekli bir katmana dönüşüyor, idrar ve kir kalıntıları da buna karışınca renk sarıya ya da kahverengiye kayıyor. Pas rengi lekeler ise çoğunlukla suyun içindeki demirden kaynaklanıyor.
Üzerine bir iki yemek kaşığı karbonat serpin, köpürmesini bekleyin.
En az 30 dakika bekletin. Çok eski lekelerde sirkeye batırılmış kağıt havluyu çizgiye yapıştırıp gece boyunca bırakmak işe yarayabilir.
Klozet fırçasıyla ovun ve sifonu çekin.
Limon tuzu ya da sitrik asit de aynı mantıkla kireci çözmek için kullanılıyor. Bir miktarını suya karıştırıp lekeli bölgeye uygulayabilirsiniz.
Su çizgisi hep aynı yerde durduğu için kireç aynı noktada birikiyor. Haftada bir sirkeyle bakım yapmak, birikimi sertleşmeden önce çözüyor. Uzun süre kullanılmayan klozetlerde su durgun kaldığı için lekeler daha hızlı oluşuyor.
Bunlara dikkat edin
Bunlara dikkat edin
Sirke, karbonat ve çamaşır suyunu birbirine karıştırmayın. Sirke ile çamaşır suyu zehirli klor gazı açığa çıkarır. Piyasadaki tuz ruhu içeren klozet temizleyicileri de çamaşır suyuyla birlikte kullanılmamalı. Ürünleri ayrı zamanlarda, iyi havalandırılan ortamda kullanın.
Eldiven kullanın ve ürünleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
Tel fırça ve sert aşındırıcılardan kaçının. Seramiğin yüzeyini çizer, kir çiziklere daha kolay tutunur.
Temizlik ürününün etiketini okuyun. Bazı ürünler sifon ve tesisat borularına zarar verebilir.