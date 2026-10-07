Koç, Kova, İkizler ve Akrep burçları dikkat! 20-21 Ekim Orionid meteor yağmuru hayatınızda neleri değiştirecek?

Her yıl sonbahar döneminde gerçekleşen Orionid meteor yağmuru, dünyaca ünlü Halley Kuyruklu Yıldızı'nın atmosferde bıraktığı toz ve taş parçacıklarının yanmasıyla oluşur. 20-21 Ekim gecesi en yoğun seviyesine ulaşacak olan bu doğa olayı, gece yarısından sonra gökyüzünün en karanlık saatlerinde çıplak gözle net bir şekilde takip edilebilecek. Saatte 20 ila 30 arasında meteor geçişinin beklendiği bu kozmik şölen, sadece gökyüzü meraklılarını değil, astrolojik etkileriyle bireysel hayatları da yakından ilgilendiriyor.