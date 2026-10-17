Kocaeli merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6.2 milyarlık vurgun!

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü mali analizler ve dijital incelemeler, sonucunda, şüphelilerin banka hesapları üzerinden tam 722 bin 235 adet işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Bu devasa hareketliliğin toplam işlem hacminin ise 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 TL gibi bir rakama ulaştığı resmi raporlara yansıdı.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda suç delilleri tek tek ele geçirildi. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, 5 gram uyuşturucu esrar maddesi, 120 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.