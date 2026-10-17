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Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:22

Kocaeli merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6.2 milyarlık vurgun!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis çetelerine karşı nefes kesen bir operasyona imza attı. Kocaeli merkezli olarak tam 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, milyarlık vurgunun altındaki ağ çökertildi.

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ABBAS ÇAKAR
Kocaeli merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6.2 milyarlık vurgun!
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Ekiplerin titizlikle yürüttüğü mali analizler ve dijital incelemeler, sonucunda, şüphelilerin banka hesapları üzerinden tam 722 bin 235 adet işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Bu devasa hareketliliğin toplam işlem hacminin ise 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 TL gibi bir rakama ulaştığı resmi raporlara yansıdı.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda suç delilleri tek tek ele geçirildi. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, 5 gram uyuşturucu esrar maddesi, 120 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#KOCAELİ #KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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Kocaeli merkezli 14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 6.2 milyarlık vurgun!
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