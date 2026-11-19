İddialara göre şüpheliler, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla ticari firmalardan çek karşılığında yüklü miktarda ürün temin etti. Piyasadan bu yöntemle topladıkları malları değerinin çok altında elden çıkaran şüphelilerin, farklı illerde toplam 21 milyon TL tutarında dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibinin ardından 17 Kasım 2026 tarihinde Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda olayla bağlantılı 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.