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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:45

Kocaeli Valiliği uyardı: “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın!”

Kocaeli’yi esir alan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı felç ederken, kritik noktalardan peş peşe hayatı olumsuz yönde etkileyen kötü haberler geliyor. Sağanak yağış nedeniyle D-130 Karayolu üzeri Başiskele İlçesi Seymen mevkiinde bulunan kavşak sular altında kalarak trafiğe kapatılırken, Kocaeli Valiliği'nden trafiğe çıkmayın uyarısı geldi.

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ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın!
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Kent genelinde etkisini artıran şiddetli yağışlar altyapıyı çökertti, pek çok noktada yollar göle döndü. Yaşanan olumsuzlukların ardından Kocaeli Valiliği acil bir duyuru yaparak vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

SEYMEN KAVŞAĞI ULAŞIMA KAPANDI

Sağanağın en sert vurduğu noktaların başında gelen Başiskele'deki Seymen Kavşağı, su baskınları ve biriken sular nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve tıkalı arterlerde mahsur kalmaması için Valilik alternatif güzergâhları duyurdu.Yapılan resmi açıklamada, D-130 Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Son meteorolojik verilere göre aşırı yağışların gün boyunca ilimizde etkisini sürdüreceğinden, vatandaşlarımızın acil ve zorunlu hâller dışında trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur. D-130 Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanacağından, seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın Yeniköy Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasındaki alternatif güzergâhları kullanmaları gerekmektedir." Ekipler kent genelinde su tahliye ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yetkililer gün boyunca sürmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

#BAŞİSKELE #KOCAELİ
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