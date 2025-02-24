Kocaeli Valiliği’nden sahte tatil duyurularına karşı uyarı!

İŞTE VALİLİK UYARISI

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı. "Kocaeli Valiliği Sosyal Medya hesabından yapılmış gibi gösterilip, Hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğine dair sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında paylaşım yapılan "Kar Tatili Basın Duyurusu" başlıklı Basın Duyurusu asılsız olup, vatandaşlarımız tarafından asılsız hesaplardan yapılan duyurulara itibar edilmemelidir. Kocaeli Valiliğince yapılan Basın Duyuruları, Kocaeli Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."