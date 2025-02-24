Kocaeli Valiliği’nden sahte tatil duyurularına karşı uyarı!

Yetkililer, resmi duyuruların yalnızca Kocaeli Valiliği'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını hatırlatarak, vatandaşları yanlış bilgilendirmelere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Kocaeli Valiliği, kamuoyunu yanıltıcı sahte paylaşımlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını da belirtti.
İŞTE VALİLİK UYARISI
Kocaeli Valiliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı. "Kocaeli Valiliği Sosyal Medya hesabından yapılmış gibi gösterilip, Hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğine dair sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında paylaşım yapılan "Kar Tatili Basın Duyurusu" başlıklı Basın Duyurusu asılsız olup, vatandaşlarımız tarafından asılsız hesaplardan yapılan duyurulara itibar edilmemelidir. Kocaeli Valiliğince yapılan Basın Duyuruları, Kocaeli Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."