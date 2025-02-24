Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli Valiliği’nden sahte tatil duyurularına karşı uyarı!
Giriş Tarihi: 24.2.2025 00:12

Kocaeli Valiliği’nden sahte tatil duyurularına karşı uyarı!

Kocaeli Valiliği, sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında dolaşan "Kar Tatili Basın Duyurusu" başlıklı paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı. Valilik, hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğine dair sahte hesaplardan yapılan duyurulara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Valiliği’nden sahte tatil duyurularına karşı uyarı!

Yetkililer, resmi duyuruların yalnızca Kocaeli Valiliği'nin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını hatırlatarak, vatandaşları yanlış bilgilendirmelere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Kocaeli Valiliği, kamuoyunu yanıltıcı sahte paylaşımlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını da belirtti.

İŞTE VALİLİK UYARISI

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı. "Kocaeli Valiliği Sosyal Medya hesabından yapılmış gibi gösterilip, Hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğine dair sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp gruplarında paylaşım yapılan "Kar Tatili Basın Duyurusu" başlıklı Basın Duyurusu asılsız olup, vatandaşlarımız tarafından asılsız hesaplardan yapılan duyurulara itibar edilmemelidir. Kocaeli Valiliğince yapılan Basın Duyuruları, Kocaeli Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kocaeli Valiliği’nden sahte tatil duyurularına karşı uyarı!
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