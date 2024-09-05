Kocaeli Valisinin hemşire kardeşi Sinan Aktaş evinde ölü bulundu

Yeni Sendika Antalya İl Temsilcisi olarak görev yapan hemşire Sinan Aktaş'tan haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki Aktaş'ın ev adresine gitti. Kapı zilinin defalarca çaldı. Açan olmayınca görevliler çilingir çağırdı.

ÇİLİNGİR KAPIYI AÇTI

Kapıyı çilingir yardımı ile açan ekipler Sinan Aktaş'ı yatak odasında hareketsiz haldı buldu. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gelişmelerin ardından Aktaş'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aktaş'ın ölüm sebebi ise yapılan otopsinin ardından tespit edilecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.